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Российский рынок недвижимости сокращает инвестиции
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Российский рынок недвижимости сокращает инвестиции 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Несмотря на благоприятный макроэкономический фон, инвестиционный рынок недвижимости во втором квартале оказался под давлением геополитических факторов: расширение санкций США в отношении России в апреле стало причиной девальвации рубля на 7-10% и дальнейшей повышенной волатильности валюты и рынка. Это, в свою очередь, сдержало закрытие некоторых инвестиционных сделок и привело к снижению их объема во втором квартале на 63% относительно соответствующего периода прошлого года», — комментирует руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба.
В результате с начала года Москва вновь вышла в лидеры по объему инвестиций в недвижимость: доля города в страновом объеме сделок составила 56% против 73% в аналогичном периоде 2017 года. При этом показатель Санкт-Петербурга хотя и снизился до 38%, но по-прежнему превышает историческое среднее значение (9,4% в 2013-2017 годах).
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