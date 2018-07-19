В одном из микрорайонов Мегиона появится ТОС

В Мегионе, в соответствии с решением городской Думы , в городе состоится учредительная конференция по организации территориального общественного самоуправления «Победа» в 14 микрорайоне.

Как сообщает ugra-news, подобная организация появится в муниципалитете впервые. Поспособствовала появлению ТОСа инициативная группа горожан.

Так, в ТОС войдут жители четырех многоквартирных домов на проспекте Победы. Жители микрорайона смогут оперативного решать вопросы благоустройства — речь идёт о ремонте внутриквартальных проездов, установке детских игровых и спортивных площадок, расширении автостоянок и парковок, в том числе и путём привлечения бюджетных средств.