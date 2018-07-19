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В одном из микрорайонов Мегиона появится ТОС
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В одном из микрорайонов Мегиона появится ТОС 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Мегионе, в соответствии с решением городской Думы, в городе состоится учредительная конференция по организации территориального общественного самоуправления «Победа» в 14 микрорайоне.
Как сообщает ugra-news, подобная организация появится в муниципалитете впервые. Поспособствовала появлению ТОСа инициативная группа горожан.
Так, в ТОС войдут жители четырех многоквартирных домов на проспекте Победы. Жители микрорайона смогут оперативного решать вопросы благоустройства — речь идёт о ремонте внутриквартальных проездов, установке детских игровых и спортивных площадок, расширении автостоянок и парковок, в том числе и путём привлечения бюджетных средств.
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