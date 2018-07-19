Гости московского «Острова мечты» прокатятся по гоночной трассе с виртуальной реальностью

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Гоночная трасса, созданная с использованием технологии виртуальной реальности, появится в парке «Остров мечты» в Москве, который планируется открыть в 2019 году. Об этом сообщается в четверг на официальном портале комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Семейная тематическая зона, посвященная автомобильному спорту и гонкам, будет создана в парке «Остров мечты» на юге столицы. Впервые в России появятся «русские горки» с использованием технологии виртуальной реальности", — говорится в сообщении.

Высота гоночного трека составит 11 метров, длина — 250 метров. Прокатиться по трассе смогут посетители ростом не менее 1,2 метра. Для самых маленьких гостей парка появится аттракцион «Школа вождения», где дети смогут покататься на гоночных болидах. Концепция гоночной тематической зоны была разработана российскими проектировщиками совместно с американскими дизайнерами.

Всесезонный парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме примет первых посетителей в 2019 году. Он будет включать природный парк и крытый парк аттракционов. В крытой части будет 27 аттракционов, отель на 410 номеров, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом разместятся большая центральная площадь и городской променад, концертный зал на 3,8 тыс. зрителей и кинотеатр с 17 залами.