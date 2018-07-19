Гоночная трасса с виртуальной реальностью появится в столичном парке «Остров мечты»

В парке развлечений «Остров Мечты» будет семейная тематическая зона, посвященная автомобильному спорту и гонкам, там впервые в России появятся «русские горки» с использованием технологии виртуальной реальности, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Регионы».

В сентябре 2019 года в Москве планируется открытие крупнейшего крытого всесезонного парка аттракционов «Остров Мечты». В организации и оформлении тематического пространства проекта «Остров мечты» будут участвовать известные мультипликационные бренды: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S. A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH. При создании парка будут использоваться передовые технологии, включая дополненную и виртуальную реальность.

«Тематическая зона, посвященная гонкам — это собственная разработка и концепция парка «Остров Мечты», разработанная российскими проектировщиками совместно с американскими дизайнерами. Высота гоночного трека, где будут использованы передовые технологи — 11 метров, а длина — 210 метров», — говорится в материале.

На нем смогут прокатиться посетители, рост которых будет не меньше 1,2 метров. Именно рост, а не возраст будет определять доступность того или иного аттракциона — это стандартная мировая практика для тематических парков развлечений, отмечается в релизе.

Тематическое пространство будет выполнено в стиле легендарных гоночных трасс. Посетители смогут испробовать на себе всю мощь гоночного болида. Кроме того, в тематической зоне появится аттракцион для самых маленьких — «школа вождения». Это мир настоящих гонок — здесь дети научатся ездить на «болидах» и почувствуют себя профессиональными пилотами, прокатившись на аттракционе с крутыми виражами, а родители смогут провести время в тематическом кафе.

Также в этой зоне будет работать стилизованный магазин, посвященный автомобильным гонкам, где любой желающий сможет приобрести уменьшенную точную копию гоночного автомобиля или другой памятный сувенир.

«Индустрия развлечений сейчас активно развивается за счет применения новых технологий. Дополненная реальность, интерактивность и иммерсивность — это уже настоящее и будущее тематических парков. У нас будут самые современные аттракционы в Европе, над созданием тематических зон работают лучшие специалисты в области мультимедийного контента и высоких технологий. В России это будет первый и единственный парк развлечений мирового уровня с VR-аттракционами», — пояснил технический директор парка «Остров Мечты» Иван Шоль.

«Остров мечты» — строящийся тематический парк развлечений в Москве, в Нагатинской пойме. Это будет крупнейший крытый парк развлечений не только в России, но и в мире. Общая площадь участка застройки составляет около 100 гектаров, а площадь самого парка — 300 тысяч квадратных метров. Парк будет разделен на 10 тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей, из них 27 — аттракционы.