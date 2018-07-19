Дефицит бюджета Саратова увеличится более чем на 100 млн рублей 

Сегодняшнее очередное заседание Саратовской горской думы началось с предложения депутата-коммуниста Андрея Карасёва снять с повестки дня два вопроса, связанных с повышением тарифом на проезд в городском общественном транспорте в связи с созданием в регпарламенте рабочей группы, которая занимается рассмотрением данного вопроса. Однако, эта инициатива не нашла поддержки среди народных избранников, двадцать девять из которых проголосовали против.
«Отключите микрофон», — распорядился спикер городской думы Виктор Малетин.
После короткой перепалки гордепы приступили к работе, заслушав выступление председателя городского комитета по финансам Александра Струкова, который доложил об изменениях, внесенных в проект бюджета Саратова на 2018-2020 годы. Так расходы городской казны увеличиваются на 108,6 млн рублей, что приведёт к увеличению дефицита. Данные средства, как предупредил Струков, будут привлечены за счёт банковских кредитов. При этом 36 млн рублей будет направлено на поддержку МУПП «СГЭТ», испытывающего финансовые потери при перевозке льготников, а в 10 млн рублей обойдется проведение противоаварийных работ в МБОУ «Прогимназия N237» «Семицветик».