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Дефицит бюджета Саратова увеличится более чем на 100 млн рублей
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Дефицит бюджета Саратова увеличится более чем на 100 млн рублей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодняшнее очередное заседание Саратовской горской думы началось с предложения депутата-коммуниста Андрея Карасёва снять с повестки дня два вопроса, связанных с повышением тарифом на проезд в городском общественном транспорте в связи с созданием в регпарламенте рабочей группы, которая занимается рассмотрением данного вопроса. Однако, эта инициатива не нашла поддержки среди народных избранников, двадцать девять из которых проголосовали против.
«Отключите микрофон», — распорядился спикер городской думы Виктор Малетин.
После короткой перепалки гордепы приступили к работе, заслушав выступление председателя городского комитета по финансам Александра Струкова, который доложил об изменениях, внесенных в проект бюджета Саратова на 2018-2020 годы. Так расходы городской казны увеличиваются на 108,6 млн рублей, что приведёт к увеличению дефицита. Данные средства, как предупредил Струков, будут привлечены за счёт банковских кредитов. При этом 36 млн рублей будет направлено на поддержку МУПП «СГЭТ», испытывающего финансовые потери при перевозке льготников, а в 10 млн рублей обойдется проведение противоаварийных работ в МБОУ «Прогимназия N237» «Семицветик».
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