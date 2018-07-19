Ритейлеры просят ввести НДС для операторов трансграничной торговли 

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Ритейлеры просят правительство ввести дополнительные сборы для сервисов, аналогичных AliExpress и eBay. Письмо с такой просьбой направила в Минпромторг, Минфин, ФАС и ФНС компания «ФФ Стайл».
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Как сообщает ∎Коммерсант∎, компания предлагает ввести для операторов трансграничной торговли НДС и считает целесообразным возобновление работы над механизмом таможенных пошлин для всех зарубежных товарных посылок в зависимости от их веса, что ранее предлагала ФТС. В Минпромторге полагают, что действующий порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов в РФ в 1 тысячу евро действительно достаточно высок. К 2020 году, по решению совета ЕЭК, порог будет поэтапно снижен до 200 евро. Классические сети, у которых предприятия по пошиву одежды находятся в странах Юго-Восточной Азии, суммарно выплачивают в бюджет 30% стоимости товара: 18% НДС и по 6% в качестве наложенных и накладных расходов. Как отметил представитель Finn Flare, такие компании находятся в неконкурентных условиях. Зарубежные торговые площадки имеют серьезное преимущество. В Baon также подтверждают: активное развитие трансграничной интернет-торговли отрицательно сказывается на бизнесе российских продавцов одежды и обуви. Крупные сети страдают от неравных условий, но все-таки работают, а вот небольшие региональные игроки могут не выдержать конкуренции и им придется закрыться — отмечают в Zenden. Между тем, в Белоруссии пошлинами с апреля 2016 года облагаются посылки стоимостью от 22 евро, а в Польше иностранные интернет-магазины платят НДС с каждой покупки. Однако, по данным eBay, в Белоруссии после снижения лимита количество посылок и экспресс-грузов снизилось на 42%. Для доставки товаров стали использоваться альтернативные схемы через страны с высокими лимитами беспошлинного ввоза. А у российских ритейлеров есть серьезное конкурентное преимущество по сравнению с зарубежными площадками: они находятся в непосредственной близости к покупателю. И если если товар нужен срочно, то его купят в близлежащем магазине, а не будут дожидаться посылки.