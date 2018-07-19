В Кирове 17-летний парень и его друг, выпив пива, решили погонять на старых «Жигулях»

17-летний Стас и его друг, выпив пива, решили погонять на стареньких родительских «Жигулях».

Но, попав в поле зрения полицейских, из-за своей заторможенной реакции на дороге, решили, что сигнал ДПС — не повод для остановки. Видео погони и задержания было опубликовано 17 июля в группе «Mash | Мэш».

Началась погоня: машина уверенно проходит перекресток на красный свет светофора, но тут водитель не справляется с управлением, автомобиль заносит, «Жигули» разворачивает и Стас возвращается на трассу.

Опять проезд «на красный». Машина набирает большую скорость. Впереди улица Луганская. Прямая дорога. Красный, опять красный, пересечение сплошной, красный, опасный поворот, обгон по встречной….

Нарушители задержаны. На вопрос сотрудника ДПС: «Почему гонял?», юный водитель отвечает:— «Не хотел штраф получить».

В итоге машину увезли на эвакуаторе. Родителям гонщиков предстоит оплатить штраф.

Фото — скриншот видео Mash