В Киргизии объяснили распространение радикализма в молодежной среде

Почему молодежь Киргизии пополняет ряды членов радикальных группировок? Ответ на этот вопрос искали местные и российские эксперты — политологи, религиоведы, аналитики и представители гражданских организаций, собравшиеся в Бишкеке по приглашению фонда «Евразийцы — новая волна» и международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа».

Афганский синдром

— Принято считать, что радикальные идеи стали распространяться на постсоветском пространстве после развала СССР, — утверждает востоковед, аспирант Киргизского национального университета Эрбол Омуралиев. — Однако на самом деле это произошло раньше. Первые очаги угрозы появились во время войны в Афганистане , которая могла бы служить примером того, к каким последствиям могут привести чрезмерная религиозность, неграмотность, низкий уровень жизни, закрытость общества от остального мира.

Как полагает эксперт, Киргизия могла бы воспользоваться опытом СССР, в котором религия была отделена от государства, а церковь — от образования. «Сейчас же она (религия — Прим. ред.) пытается повсеместно проникнуть в политику, во власть», — сетует Омуралиев. К этому, по его словам, привела «чрезмерная демократизация», которой воспользовались адепты радикальных течений. Государство, по мнению востоковеда, не препятствовало распространению различных идей, расценивая это как проявление свободы мнений и вероисповедания.

Омуралиев убежден, что в республике необходимо повышать уровень образования. Схожей точки зрения придерживаются и некоторые другие эксперты. «Во время правления Аскара Акаева (первого президента Киргизии. — Прим. ред.) на систему образования выделялось всего два процента от госбюджета, — подчеркивает научный сотрудник Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма ( Москва ) Темирлан Султанбеков. — При Курманбеке Бакиеве — шесть процентов. Ситуация изменилась только при президенте Алмазбеке Атамбаеве . На образование в это время стали выделять 25 процентов, но встал вопрос эффективности таких инвестиций.

Запрос на справедливость

Часть экспертов полагает, что популярность радикальных течений в молодежной среде связана с обостренным чувством социальной справедливости, свойственным представителям возрастной группы до 28-29 лет.

— Молодые люди имеют большие амбиции и при этом ограниченный доступ к принятию решений и возможности менять социальную среду, — поясняет аналитик Константин Ларионов. — Они активнее реагируют на несправедливость и вступают в религиозные организации из-за ощущения незащищенности, слабой занятости, особенно в регионах, недовольства окружающим. В республике сейчас неблагополучная социальная среда, созданная комплексом факторов: высоким уровнем бедности, неравным распределением благ в обществе, семейным насилием и несправедливым отношением к женщинам. Доверие к госинститутам снижено, в обществе разрушаются ценностные барьеры, а государство пока, к сожалению, не может в достаточной степени обеспечивать правопорядок.

По мнению помощника ректора Киргизско-Российского славянского университета, кандидата исторических наук, Леонида Сумарокова, достижением социальной справедливости должно заниматься государство, тогда как духовным развитием нового поколения — молодежные организации.

— Им необходимо спуститься на землю, дойти до человека, — отмечает он. — Молодежные организации проводят массу мероприятий, но они не всегда доходят до простых людей. Например, проходит акция ко Дню Победы. Одни молодые люди в ней участвуют, а другие в то же время возят тележки на Ошском базаре.

С ним отчасти согласна завкафедрой востоковедения и гуманитарных наук Международного университета Киргизстана Алина Молдокеева. По ее мнению, радикализм молодежи можно назвать формой протеста. „Поэтому основная задача — создать самовоспроизводящуюся систему идей субъектов-носителей и каналов их распространения, которые смогут автономно от государства способствовать формированию позитивного общественного сознания, исключающего саму возможность использования насилия для достижения цели, — убеждена она. — Такую систему могут и должны создать гражданские организации, научные и деловые круги, образовательные структуры и средства массовой информации. Указанные институты имеют достаточный набор инструментов воздействия на общественное сознание, порой больший, чем государство“.

Идея в альтернативу

— Анализ деятельности большинства террористических групп показывает, что экстремизм часто является порождением идейного вакуума, которое государство на данный момент заполнить не может, — напоминает Константин Ларионов. — Это уменьшает сопротивление части общества, особенно молодежи, влиянию радикальных религиозных организаций. В республике неоднократно пытались создать идеологическую платформу, но пока безуспешно.

— В возрасте от 14 до 18 лет выбор у молодого человека невелик, — утверждает политолог, генеральный директор аналитического центра „Стратегия Восток — Запад“ Дмитрий Орлов . — Он идет первым делом туда, где его заметили. Образно говоря, либо в банду, либо в силовые структуры. К сожалению, первый вариант реализуется все чаще. А все проблемы в нашей стране упираются в одно — в отсутствие единой государственной идеологии.

Руководитель военно-патриотического клуба „Альтарес“ Виталий Романенко, в свою очередь, полагает, что с распространением радикальных идей можно бороться, если прививать молодым любовь к родине. „В 1990-е годы мы упустили из виду воспитание молодежи, — подчеркивает он. — Появились лжеценности. Это стало результатом смены политического режима, которая привела к тому, что молодежь оказалась просто выброшена на улицу и стала ведомой. Мы в те годы приложили большие усилия, чтобы вытащить молодых людей из интернет-клубов и подворотен. Поэтому первостепенная задача, считаю, — это воспитание детей в духе патриотизма“.

Эту идею развивает и глава филиала фонда „Евразийцы — новая волна“ в КР Владимир Лю. „Для выведения пассионарной молодежи из-под влияния пропагандистов и проповедников самого различного толка целесообразно использовать потенциал военно-патриотических клубов, сетевых организаций по развитию предпринимательства и индивидуальной занятости, — полагает он. — Но работа по дерадикализации молодежи в стране не будет эффективной без совместных усилий гражданского общества и государственных структур“.

Авторитетно

Светлана Лаптева, координатор поискового движения „Наша Победа — Биздин Жениш“:

— Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, действующее в республике, ответить на современные вызовы не способно. Должна работать самостоятельная структура — отдельное министерство. Молодежь в наше время в замешательстве: ей постоянно говорят о социальных лифтах и больших возможностях, но как человеку разобраться во всех этих процессах, если он не понимает, как устроено государство.

Между тем Согласно официальной статистике, на долю людей возрастной группы 14-29 лет приходится почти 26 процентов населения страны. При этом чаще всего именно они пополняют армию безработных. Уровень занятости мужчин 20-24 лет, к примеру, в Киргизии оценивается в 66 процентов, а женщин — в 37. В возрасте 25-29 лет — около 89 и 53 процентов соответственно.