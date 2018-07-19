Два человека погибли в результате подтопления жилых домов из-за дождя под Оренбургом

ОРЕНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Два человека погибли в результате подтопления жилых домов в Оренбургской области в ночь на четверг, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области Елена Лапаева.

"Из-за того, что были серьезные ливни в Шарлыкском районе, произошло разрушение незаконно возведенной дамбы гидросооружения, и в связи с этим были подтоплены несколько домовладений. Был резкий подъем воды. Погибли два человека", — сказала Лапаева.

Она добавила, что также пришлось эвакуировать беременную в соседнюю деревню.