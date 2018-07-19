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Проект благоустройства Центральной площади Ижевска презентуют 19 июля
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Проект благоустройства Центральной площади Ижевска презентуют 19 июля 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска представят проект благоустройства Центральной площади города. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, место проведения презентации изменилось. Она пройдет 19 июля с 19:00 в библиотеке УдГУ (улица Ломоносова, 4б, 5 этаж).
Ижевчанам покажут план и этапы обновления «сердца города» и других территорий.
На мероприятии выступят:
— Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики;
— Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды;
— Константин Сунцов, советник главы Удмуртской Республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска;
— Любовь Варламова, руководитель компании Icube — разработчика концепции Центральной площади;
— Представители КБ «Стрелка».
Вход свободный, необходима предварительная регистрация здесь.
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