Подрядчики разбирают конструкции внутри аварийного «Ледового дворца»

В Ноябрьске подрядчики приступили к демонтажу конструкции старого «Ледового дворца» на улице Космонавтов. Подготовительные работы в аварийном строении уже завершены, сейчас строители занимаются разбором конструкций.

Сегодня подрядчики планируют разобрать зрительские трибуны. Вес каждой плиты — около трех тонн. После того, как конструкции внутри будут демонтированы, строители смогут снести каркас здания.

По условиям контракта завершить работы подрядчик должен к середине сентября. Начальная цена контакта превышала 12 миллионов рублей, подрядчик же согласился выполнить работы за 2 миллиона 600 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик готов демонтировать конструкции здания, вывезти мусор и рекультивировать участок.

Напомним, «Ледовый дворец» Ноябрьска был построен в 1994 году. В 2005 здание было закрыто на ремонт. Фирма «Дивали» получила от муниципалитета крупный аванс, но запланированные работы так и остались невыполненными.