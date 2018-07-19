Ещё
Подрядчики разбирают конструкции внутри аварийного «Ледового дворца»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подрядчики разбирают конструкции внутри аварийного «Ледового дворца» 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске подрядчики приступили к демонтажу конструкции старого «Ледового дворца» на улице Космонавтов. Подготовительные работы в аварийном строении уже завершены, сейчас строители занимаются разбором конструкций.
Сегодня подрядчики планируют разобрать зрительские трибуны. Вес каждой плиты — около трех тонн. После того, как конструкции внутри будут демонтированы, строители смогут снести каркас здания.
По условиям контракта завершить работы подрядчик должен к середине сентября. Начальная цена контакта превышала 12 миллионов рублей, подрядчик же согласился выполнить работы за 2 миллиона 600 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик готов демонтировать конструкции здания, вывезти мусор и рекультивировать участок.
Напомним, «Ледовый дворец» Ноябрьска был построен в 1994 году. В 2005 здание было закрыто на ремонт. Фирма «Дивали» получила от муниципалитета крупный аванс, но запланированные работы так и остались невыполненными.
Noyabrsk24.ru: последние новости
В больнице Ноябрьска скончалась онкобольная модель Виталина Афанасова Ямал попал в список регионов с низким уровнем безработицы Камеры ЕДДС зафиксировали еще один лесной пожар рядом с Ноябрьском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления61
Установлены отравители Скрипалей133
Россия готовит ответный удар по Украине291
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17337
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение