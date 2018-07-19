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Ильхам Алиев награжден орденом «За заслуги перед итальянской республикой»
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Ильхам Алиев награжден орденом «За заслуги перед итальянской республикой» 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Кавалеры Большого креста. Ильхам и Мехрибан Алиевы получили ордена «За заслуги перед итальянской республикой» от президента Италии Серджо Маттареллы, передает телеканал «МИР 24».
«Впервые в истории наших двусторонних отношений президент Итальянской Республики прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что это знаменательное событие откроет новую страницу в развитии наших связей. Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех направлениях, в том числе в политической сфере», — заявил Ильхам Алиев.
А Серджо Маттарелла, его дочь Лаура и глава итальянского МИДа получили награды от хозяина встречи — за развитие дружбы и сотрудничества, в том числе, и в гуманитарной сфере. Также главы Азербайджана и Италии запустили пропиленовый завод в Сумгаите. Как считает Ильхам Алиев, новое производство позволит стране устранить зависимость от импорта и даст Азербайджану десятки тысяч рабочих мест.
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