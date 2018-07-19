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Кейт Бекинсейл вышла в свет с таинственным незнакомцем: новый роман?
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Кейт Бекинсейл вышла в свет с таинственным незнакомцем: новый роман? 

Журнал ОК! 2 часа назад
В августе прошлого года 44-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 22-летним комедийным актером Мэттом Райфом. Влюбленные встречались пару месяцев, а потом решили разойтись. С тех самых пор о личной жизни актрисы ничего не было известно. Вчера Кейт заметили в компании таинственного мужчины. Интернет-пользователи предположили, что незнакомец — новый избранник звезды.
Кейт Бекинсейл и молоденький блондин попали в объективы папарацци во время ночной прогулки. Парочка поужинала в ресторане «Республика» в Лос-Анджелесе, а потом направилась к автомобилю. Поклонников актрисы привлек не только ее новый кавалер, но и невероятно стильный образ. В тот вечер на актрисе были коротенькие белые шорты, бежевый топ и шёлковый тренч. Образ дополнили ботфорты.
Кейт Бекинсейл и ее toyboy #katebeckinsale in LA, 17/7/18 Ссылка в профиле Link in bio ⭐️www.gossipdidi.com #celebritystyle #celebritynews #fashionbombdaily #сплетни #звезды #spletnik #hollywoodstar #селебрити #новостишоубизнеса #fitmom #celebs #plasticsurgery #star #有名人 #ハリウッド #новостизвезд #шоубизнес #starlife #atfcelebs #magazines #magazine #dailynews #gossipdidi
A post shared by HollywoodLifeAngels (@hollywoodlifeangels) on  Jul 18, 2018 at 12:58pm PDT  Напомним, последние официальные отношения Кейт Бекинсейл — ее брак с режиссером Леном Уайзманом. В ноябре 2016 года супруги подали на развод, аргументировав свое решение «непримиримыми разногласиями». В сети ходили слухи, что режиссер изменял своей жене. Позже стало известно, что и Кейт завела новый роман.
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