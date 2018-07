Кейт Бекинсейл вышла в свет с таинственным незнакомцем: новый роман?

В августе прошлого года 44-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 22-летним комедийным актером Мэттом Райфом. Влюбленные встречались пару месяцев, а потом решили разойтись. С тех самых пор о личной жизни актрисы ничего не было известно. Вчера Кейт заметили в компании таинственного мужчины. Интернет-пользователи предположили, что незнакомец — новый избранник звезды.

Кейт Бекинсейл и молоденький блондин попали в объективы папарацци во время ночной прогулки. Парочка поужинала в ресторане «Республика» в Лос-Анджелесе , а потом направилась к автомобилю. Поклонников актрисы привлек не только ее новый кавалер, но и невероятно стильный образ. В тот вечер на актрисе были коротенькие белые шорты, бежевый топ и шёлковый тренч. Образ дополнили ботфорты.

Кейт Бекинсейл и ее toyboy

Напомним, последние официальные отношения Кейт Бекинсейл — ее брак с режиссером Леном Уайзманом. В ноябре 2016 года супруги подали на развод, аргументировав свое решение «непримиримыми разногласиями». В сети ходили слухи, что режиссер изменял своей жене. Позже стало известно, что и Кейт завела новый роман.