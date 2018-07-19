Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству обеспечить полноценную «цифровизацию» музейной сферы региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным членам кабинета министров активизировать работы по информатизации музейной деятельности на Среднем Урале, по созданию музейных сайтов и их продвижению. Об этом она заявил 19 июля на заседании областного правительства.

«Сейчас мы находимся в процессе перехода к новому экономическому укладу — «цифровой экономике». Глобальные преобразования происходят не только в материальной сфере, но и в сфере духовной — в культуре и искусстве. Отмечу, что на сегодняшний день сайты имеют 62 государственных и муниципальных музея, созданы и действуют 33 виртуальных музея. На поддержку виртуальных музейных проектов в 2018 году в виде грантов предусмотрено выделение средств в общем объеме 1,3 миллиона рублей», — сказал Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что развитие музейной сферы, внедрение современных информационных технологий — важная и актуальная задача в свете реализации «нового майского» указа Президента России и в свете реализации областной программы «Пятилетка развития». Также лидер региона заявил о необходимости предложения практики поощрения учреждений культуры и работников музеев для дальнейшего стимулирования развития всей сферы культуры.

«Сегодня музеи переживают эпоху перемен. Это мировая и отечественная практика. Идет переход от музея как накопителя и хранилища коллекций, к музею, где в центре внимания — публика, посетитель, человек. И мы видим, что интерес к музеям растет, усиливается их роль в общественной и политической жизни», — отметил глава региона.

По его словам, Свердловская область занимает сегодня первое место среди субъектов Уральского федерального округа по численности музеев и объему музейного фонда. Региональная музейная сеть включает 870 таких учреждений. По общему количеству посещений она входит в десятку крупнейших в России

Заместитель губернатора региона Павел Креков сообщил, что в рамках работы по информатизации музеев в Свердловской области были созданы единый информационный портал «Музеи Свердловской области» и виртуальный «Атлас музеев Свердловской области», на которых представлена вся актуальная информация.

В своем докладе на заседании правительства он также отметил, что большое внимание сегодня свердловские музеи уделяют развитию выставочных проектов, расширению географии передвижных экспозиций. В качестве яркого примера он назвал выставку «История оружия. Охота. Война. Искусство» из собрания Свердловского областного краеведческого музея, которая открылась в июне в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике Республики Крым . Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев , выступая с содокладом на заседании кабмина, сообщил, что благодаря организации не только стационарных, но и передвижных выставок, муниципальные музеи второго по величине города Свердловской области популяризируют историю промышленного Урала, демонстрируют гостям уникальные проекты. География передвижных нижнетагильских выставок обширна — от Казани и Дальнего Востока до Мадрида

По словам вице-губернатора региона Павла Крекова, с повышением числа реализуемых выставочных проектов неуклонно растет количество экспонируемых музейных предметов. Растет и показатель посещаемости, в том числе благодаря популярным среди уральцев акциям Ночь музеев, День в музее для российских кадет, Ночь искусств и Ночь истории. В рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошла уникальная акация, получившая название Футбольная ночь музеев, которую посетили 2,2 тысячи человек, в том числе иностранные болельщики.

Генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева представила членам правительства опыт учреждения по привлечению посетителей. Она, в частности, презентовала новый сайт музея с новыми сервисами, в том числе по записи на экскурсии и покупке билетов. По ее словам, Невьянский музей сегодня успешно реализует «цифровые» проекты, совмещая их с хорошо зарекомендовавшими себя традиционными способами работы.