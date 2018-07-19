Студенты Томского университета нашли останки предка мамонта в Хакасии

ТОМСК , 19 июля. / ТАСС /. Студенты Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) во время практики в Хакасии обнаружили крупные костные останки, которые, предположительно принадлежат предку шерстистых мамонтов — трогонтериевому слону (степному мамонту), обитавшему на территории современной Сибири около 800-400 тыс. лет назад. Подобные находки останков древних слонов редко встречаются в данном регионе, рассказал в четверг ТАСС сотрудник пресс-службы ТГУ.

"Предположительно, студенты обнаружили верхние зубы и кости черепа трогонтериевого слона (степной мамонт). Он является предком шерстистых мамонтов, которые в большом количестве обитали на территории современной Сибири несколько десятков тысяч лет назад. В Хакасии немного крупных рек, накапливающих большие объемы отложений, которые служат могильником для древних животных, а трогонтериевые и хазарские слоны в силу их геологического возраста встречаются реже шерстистых мамонтов, поэтому можно сказать, что студентам-биологам очень повезло" — привела пресс-служба слова доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Андрея Шпанского.

Как уточнили в пресс-службе, трогонтериевый слон был одним самых крупных представителей хоботных — в плечах он мог достигать 4,2 метра, его вес составлял до 10 тонн. Кроме того, найденные зубы могут принадлежать и хазарскому слону, который является промежуточным эволюционным звеном между трогонтериевым слоном и шерстистым мамонтом, существовавшим 400-100 тыс. лет назад. По возвращении в Томск студенты передадут находки палеонтологам ТГУ, чтобы определить принадлежность останков точнее.