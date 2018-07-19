Глава Новосибирской Трудинспекции отменила приказ, вызвавший критику бизнес-омбудсмена

НОВОСИБИРСК , 19 июля. / ТАСС /. Руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Людмила Поспелова отменила приказ, устанавливающий внутренний норматив для инспекторов по сбору административных штрафов с должностных и юридических лиц. Ранее фрагмент этого документа с негативной оценкой опубликовал на своей странице в социальной сети бизнес-омбудсмен Борис Титов

"Да, действительно, такой приказ был, что тут отрицать? К сожалению, вся наша деятельность оценивается в цифрах, а цифры — это упрямая вещь: у нас в этом году некое снижение по показателям по сравнению с прошлым годом, поэтому такой приказ был, но он на сегодня отменен. Потому что это неправильно, резонанс какой-то такой пошел нехороший. Не знаю почему и как он (приказ — прим. ТАСС) появился у Бориса Титова", — сообщила в четверг ТАСС Людмила Поспелова.

Собеседница агентства уточнила, что приказ не основывался на каких-либо нормативных актах, а был ее личной инициативой с целью улучшить показатели работы инспекции.

Сам Титов, по словам Поспеловой, в инспекцию за разъяснениями не обращался. Фрагмент документа он опубликовал на прошлой неделе, сопроводив его оценочным комментарием: «Вот это КНД (контрольно-надзорная деятельность — прим. ТАСС): все стало ясно — для чего и кому нужны проверки, и роль бизнеса в нашей современной истории».

В приказе инспекторам предписывалось ежемесячно выполнять норматив по наложению и взысканию административных штрафов в размере 200 и 180 тысяч рублей соответственно.