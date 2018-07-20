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Мужчина и женщина почти одновременно утонули на разных прудах Башкирии
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Мужчина и женщина почти одновременно утонули на разных прудах Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Утром 20 июля мужчина и женщина утонули на разных прудах в районах Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия с гибелью людей на воде произошли почти одновременно — в 12 часов по местному времени в Архангельском и Калтасинском районах. Оба на необорудованных для купания прудах.
«На пруду в деревне Абзаново в Архангельском районе утонул 54-х летний мужчина, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов. — Его тело достали из воды жители деревни и передали полицейским. На пруду в деревне Нижний Качмаш в Калтасинском районе в это же время утонула 53-летняя женщина. Её тело из воды извлекли сотрудники МЧС и передали полицейским района».
Проведенная сотрудниками полиции экспертиза показала наличие алкоголя в крови утонувшей женщины.
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