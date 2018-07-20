Мужчина и женщина почти одновременно утонули на разных прудах Башкирии

Утром 20 июля мужчина и женщина утонули на разных прудах в районах Башкирии . Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Происшествия с гибелью людей на воде произошли почти одновременно — в 12 часов по местному времени в Архангельском и Калтасинском районах. Оба на необорудованных для купания прудах.

«На пруду в деревне Абзаново в Архангельском районе утонул 54-х летний мужчина, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов. — Его тело достали из воды жители деревни и передали полицейским. На пруду в деревне Нижний Качмаш в Калтасинском районе в это же время утонула 53-летняя женщина. Её тело из воды извлекли сотрудники МЧС и передали полицейским района».

Проведенная сотрудниками полиции экспертиза показала наличие алкоголя в крови утонувшей женщины.