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В Архангельской области главе районе грозит серьезное наказание за новую дорогу
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В Архангельской области главе районе грозит серьезное наказание за новую дорогу 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Для 150 жителей восьми деревень в Архангельской области еще два года назад добраться до районного центра — Шенкурска — было самой настоящей проблемой. Дорогу, которая соединяет их с федеральной трассой М8, постоянно размывала небольшая, но коварная река Ледь.
— Там едешь и думаешь. Глаза закрывать надо. Обрыв рядом, речка-то русло меняет. Она уже, наверное, на десятки километров сдвинулась вправо к болоту, — рассказывает жительница Шенкурского района Антонина Безрукова.
Там, где раньше был асфальт, теперь течет река. Остановить ее продвижение просто невозможно. Поэтому переносили дорогу. Правда, это даже на проселок не похоже: машины просто прокладывали новый путь по целине.
— Мы постоянно получали жалобы от местного населения от главы муниципального образования «Шеговарское», на территории которого находятся эти деревни, о том, что всё, наступил крайний момент, когда мы обязаны принять решение о закрытии того участка дороги, нам необходимо перенести дорогу вдаль от реки, — поясняет глава Шенкурского района Архангельской области Виктор Парфёнов.
Сделали всё, как положено: собрали документы, составили смету и провели аукцион. Долгожданное шоссе местные жители называли не иначе как дорогой жизни. Но вскоре дорога испортила жизнь главе района.
Люди от такой новости были, мягко говоря, в шоке. Столь огромная сумма ущерба из-за такого пустяка, как мох — звучит действительно невероятно.
— Просто возмущает такое вот отношение правоохранительных органов. К тому, что каких-то тут пожалели несколько кубов леса, которые были вырублены для этой дороги или о каком-то мохе речь ведётся, — говорит житель Шенкурского района Гавриил Васёв.
Но в прокуратуре были непреклонны. Дело довели до суда — за превышение полномочий. Причём, многократное: и дорогу Виктор Парфёнов построил незаконно, и ремонтировали её уже трижды. Правда, местные жители за это только благодарны. Ведь выбраться на «большую землю» они могут в любую погоду круглый год.
— У нас молодой толковый руководитель, который радеет за людей. Мы будем отстаивать, нам нужны такие руководители, — поясняет активист женсовета Елена Овчинникова.
Но, видимо, в прокуратуре больше озабочены соблюдением буквы закона. И просьбы оставить в покое рачительного чиновника просто игнорируют. Жители написали несколько писем в защиту главы района, одно из них отправили в администрацию президента.
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