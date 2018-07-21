Volvo Cars увеличила выручку и прибыль в первом полугодии

Производитель легковых автомобилей Volvo Cars увеличил операционную прибыль за первую половину 2018 г. на 15,7% до 7,8 млрд шведских крон ($875,4 млн), сообщила компания. Выручка за первые шесть месяцев года выросла на 23,6% до 122,9 млрд крон ($13,8 млрд). Продажи увеличились до рекордных для компании 317 639 автомобилей (на 14,4%). Полугодовая рентабельность по операционной прибыли составила 6,4%.

Операционная прибыль за II квартал 2018 г. выросла на 28,6%, до 4,2 млрд крон ($471,4 млн), выручка на 26,9% (66 млрд крон, ($13,8 млрд), продажи на 14,6%, до 170 232 автомобилей. Рентабельность по операционной прибыли выросла на 0,1 п. п., до 6,4%.

В июне компания открыла завод в США , где собирается в следующем месяце начать производство нового поколения седана S60. Но Volvo Cars по-прежнему зависит от импорта кроссоверов, включая флагманский XC90, на важнейший для нее рынок, отмечает Automotive News Europe. В первой половине года компания продала в США 47 622 машины (рост на 39,6%), для нее он третий после Европы (164 480 шт.) и Китая (61 480 шт.). Производство XC90 на новом заводе в США должно начаться со следующего поколения модели в 2021 г.

После введения США в июле 25-процентных пошлин на импорт из Китая, под них попали автомобили, в том числе седан S90, который производится Volvo только в Китае. Чтобы избежать пошлин, Volvo также придется переключить поставки кроссоверов XC60 на рынок США с европейских заводов (сейчас поставляются из Китая), сообщил Reuters . Но президент США Дональд Трамп , начавший торговую войну, также угрожает ввести пошлины на импорт автомобилей из Европы, где Volvo производит популярные модели — XC60 и XC40. По прогнозам новые пошлины могут повысить цены в США на наиболее популярные импортные модели на $1400-7000, в зависимости от размера и стоимости.