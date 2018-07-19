МЧС: в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий 

По данным Ростовского Гидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 19 июля местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Главное управление МЧС России по Ростовской области просит жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.