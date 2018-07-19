Здорово живём

Московские эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» заглянули в дыры нашего здравоохранения. И увидели, как исполняется новый майский указ президента — восстановление шаговой доступности медицинской помощи на селе.

Экономим на помощи

Смертность в Ульяновской области выше, чем в странах Нигерия, Чад, Лесото. Тем не менее, на 2018 год правительство Ульяновской области утвердило программу госгарантий оказания медицинской помощи с серьёзным дефицитом средств областного бюджета. Например, на амбулаторное посещение с профилактической целью заложено 145 рублей при федеральном стандарте 420 рублей. На обращение по поводу заболеваний в амбулаторных условиях — 388 рублей (1217 рублей — федеральный стандарт). Норматив финансовых затрат на госпитализацию в стационар в регионе в два раза ниже федерального, а на паллиативную помощь — в четыре. Причём на селе расценки ниже, чем в городе, на 25%.

Эти данные после изучения ульяновской ситуации привёл член Центрального штаба ОНФ и директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Он подчеркнул, что местный Минздрав на запрос фонда «Здоровье» ответил отпиской, поэтому выводы пришлось делать, анализируя данные из открытых источников и изучая ситуацию на месте.

10 июля эксперт вместе с активистами ОНФ побывал в нескольких сёлах Мелекесского района, чтобы выяснить в том числе уровень информатизации сельских медучреждений. Но этот вопрос отпал сразу. В фельдшерских пунктах не было элементарного — горячей воды, канализации, значительной части медицинского оборудования, телефонов. Двое фельдшеров в ФАПах сёл Вишенки и Верхний Мелекесс, приехавшие по программе «Земский фельдшер» работать в села более полугода назад, до сих пор не получили положенные им 500 тыс. руб.

Напомним, что за последние три месяца это был третий рейд активистов ОНФ по сельским медучреждениям. По первым двум успел дать свой отклик министр здравоохранения Рашид Абдуллов, который позже был отстранён от должности в связи с уголовным делом. В частности, экс-глава ведомства сказал, что проблема сельского здравоохранения заключается не в том, сколько денег вкладывается в это направление, а в том, насколько эффективно эти средства используются, но пообещал, что будет проведён мониторинг оснащённости ФАПов и в течение 2018 года проблема решится.

Однако на 11 июля на совещании с московскими экспертами исполняющая обязанности министра Инна Чигирёва не смогла ответить на вопрос, давал ли Абдуллов кому-то такое поручение.

Ошибочка вышла

По поводу того, что сельское здравоохранение страдает от недофинансирования, от недостатка лекарств, расходных материалов, ещё с 2015 года бьют тревогу сами жители региона (пишут в соцсетях, звонят в редакции). Но так сошлись звёзды, что только теперь эта тема оказалась на острие внимания — власти, политиков. Та оптимизация социальной сферы, (в том числе сокращение коек в стационарах, медперсонала, больниц), которая официально стартовала в 2013 году, теперь порицается.

— Федеральное министерство не обеспечило никакой нормативной базы для осуществления реформы, — сказал Эдуард Гаврилов на совещании по итогам совместной работы с местным отделением ОНФ. — Всё было отдано на откуп регионам. Они сами решали, что и насколько сокращать. Документ был принят в конце 2016 года, когда основные процессы уже прошли. В результате оптимизация начисто смыла из сельского здравоохранения специализированные койки, остались общетерапевтические. Скорая помощь привозит на них больных, нуждающихся в специализированной помощи, чтобы хоть куда-то довезти. А там нет ни лекарств, ни оборудования…

Факт, что сегодня большинство больниц, причём не только в сельской местности, имеют долги, дефицит финансирования и им едва хватает ресурсов на выполнение целевых показателей по заработным платам, -теперь перешёл в плоскость публичного обсуждения. А впереди — новая задача: восстановление шаговой доступности медицинской помощи на селе, которая когда-то зачем-то была разрушена.

Справка

В Ульяновской области вопрос об оптимизации всей социальной сферы региона (здравоохранения, образования, культуры) впервые обсуждался в конце января 2009 года на расширенном совете при губернаторе. Тогда в фойе Мемцентра собрались первые лица всех районов области. Суть оптимизации объяснялась как сокращение и урезание по всей области фельдшерских пунктов, больниц, школ, детсадов, библиотек, слияние под одной крышей разных учреждений социальной сферы, освобождение от ветхих зданий и… экономия за счёт этого средств.