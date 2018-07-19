Кто был замешан в покушении на Ленина

У любого преступления есть свои заказчики. О выстреле эсерки Фанни Каплан во Владимира Ильича Ленина опубликовано немало исследований. В то же время, за скобками истории остались поиски истинного заказчика этого преступления, установление личности которого намного важнее, чем исполнитель преступления.

Фиктивное следствие

Примечательно, что когда Прокуратура России в 1992 году решила проверить материалы уголовного дела по выстрелу в В. И. Ленина эсерки Каплан, ее сотрудники были крайне удивлены. По официальному заключению следствие было проведено поверхностно и не до конца. Ошибки в расследовании были столь вопиющими, что 19 июня 1992 года следствие возбудили вновь. Официально считается, что покушение на Владимира Ильича Ленина организовали лидеры боевой группы эсеров Г. Семенов и Л. Коноплева, избрав в качестве исполнителя преступления Фанни Каплан. Тем не менее, официальных доказательств причастности этих людей к организации покушения нет. Их обвинение основывалось на «самодоносе» Г. Семенова. В Берлине, эсер издал собственную книгу «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917-1918 гг.». В ней он рассказал о подготовке покушения на В. И. Ленина. Примечательно, что книгу тут же переиздали на Лубянке, чтобы предъявить в качестве доказательства на судебном процессе. Именно со страниц книги Г. Семенова публика узнала о пулях смоченных ядом кураре, которыми стреляла в Ленина Фани Каплан.

Первые нестыковки

Примечательно, что на вопрос, почему яд не подействовал, подсудимые заявили, что они не знали, что яд теряет свои свойства при высокой температуре. Странно. Люди, готовящие столь ответственное покушение, не удосужились заранее узнать, при каких условиях действует применяемый ими яд. Но и здесь они врали. По заключению профессора химии Д. М. Щербачева яд кураре сохраняет свои губительные свойства при любой температуре. Следовательно, пули не были пропитаны данным ядом. Но, если подсудимые врали в таких мелочах, то могли придумать и свое участие в организации покушения, либо пытались кого-то прикрыть. Исполнителя преступления они тоже подобрали крайне не удачно. С 1906 по 1917 год Фани Каплан провела в ссылке. Сибирь сделала из нее полуслепую, полуглухую женщину, которая явно не годилась для столь ответственного дела. Когда следователи сравнили места ранения В. И. Ленина и дырки от пуль на пальто, то установили их полное несоответствие. Мало того, во время бальзамирования В. И. Ленина извлеченные из его тела пули оказались из разных пистолетов. Следовательно, стреляло два человека, а не один. Да и орудие убийства принес в ВЧК простой рабочий лишь через три дня после покушения. Второй пистолет бесследно пропал.

Фиктивное покушение?

Сильно преувеличена роль покушения на здоровье Ленина. После ранения, как утверждали организаторы покушения пулями со смертельным ядом кураре, Ленин сам поднялся на третий этаж и лег в кровать. На другой день врачи заявили, что его здоровью ничего не угрожает, а еще через сутки Ленин вернулся к своей обычной жизни. Но, больше всего удивляет, почему следствие не довели до конца. В самый разгар расследования Фани Каплан была неожиданно расстреляна по личному распоряжению Я. М. Свердлова 3 сентября 1918 года. При этом следователь, который вел дело о покушении, постоянно твердил, что ему мешают работать, отмечая, что к делу имеется не здоровый интерес у ряда ответственных товарищей. На нескольких допросах присутствовал Я. М. Свердлов. При этом ни один из 17 свидетелей опрошенных ВЧК не подтвердил, что стреляла именно Каплан. Да и сама женщина отрицала, что участвовала в покушении на В. И. Ленина.

Тайные организаторы

Если внимательно проанализировать события тех дней, то становится совершенно очевидно, что покушение было организовано кем-то из ближнего окружения Ленина, кому он сильно мешал. Вторым человеком в государстве в то время был Я. М. Свердлов, который стремился ко все большей власти активно оттесняя от нее В. И. Ленина. При этом Я. М. Свердлов — создатель ВЧК, имеющий все необходимые связи для организации тайного покушения, а многие эсеры, находившиеся на месте преступления, тайно сотрудничали с ВЧК. Именно Свердлов больше других интересуется ходом дела и одновременно мешает его расследованию. Убийство Фани Каплан было выгодно только ему. Со смертью женщины она по факту была признана виновной, а следствие прекращено. В то же время, если следствие признало Каплан невиновной, могли начаться поиски новых подозреваемых. В этом случае следователи могли выйти на след тех людей, которые могли указать истинных заказчиков покушения. Этого Я. М. Свердлову было совсем не нужно. На, то, что заказчиком покушения мог быть Я. М. Свердлов, указывает и ряд иностранных источников, однако кроме косвенных, хотя и весомых улик других доказательств не приводится. Это не удивительно большевики подпольщики умели прятать улики. Особенно примечательна фраза сказанная Я. М. Свердловым после покушения на Ленина управляющему делами правительства В. Бонч-Бруевичу: «Вот, Владимир Дмитриевич, и без Владимира Ильича все-таки справляемся»…