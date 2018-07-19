Главное — безопасность. На избирательные участки — металлодетекторы, бюллетени — под охрану

Сегодня, 19 июля, в Салехарде прошло совместное совещание в режиме видеоконференцсвязи с территориальными избирательными комиссиями, членами рабочей группы по оказанию содействия комиссиям в ЯНАО и представителями правоохранительных органов в ходе подготовки к выборам и проведения единого дня голосования в 2018 году.

Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт напомнил, что на территории автономного округа пройдёт 11 избирательных кампаний: три региональных и восемь муниципальных. На сегодня завершился период выдвижения кандидатов по всем кампаниям кроме выборов губернатора Тюменской области , и сегодня до 18 часов в Антипаюте завершится приём документов кандидатов на пост сельского главы. Сейчас по всем кандидатам проводятся проверки достоверности представленных сведений. Для этого направлены запросы в информационный центр, во все соответствующие структуры. К сожалению, уже выявлены судимые кандидаты.

Андрей Гиберт сообщил, что цель сегодняшней встречи — организация взаимодействия по всем направлениям деятельности, и впереди не раз будут встречи в таком составе. Один из главных вопросов любой избирательной кампании — это безопасность участников избирательного процесса, помещений для голосования, сохранность избирательной документации. Немаловажные вопросы — это оказание содействия членам участковых избирательных комиссий в организации голосования, в том числе досрочного, взаимодействие комиссий и органов внутренних дел при нарушении избирательного законодательства.

Председатель Избиркома ЯНАО рекомендовал рабочим группам по оказанию содействия при подготовке и проведению выборов в первой половине августа совместно с территориальными подразделениями УМВД России по ЯНАО провести оценку состояния антитеррористической защищённости объектов, задействованных при проведении единого дня голосования. По итогам проверок необходимо будет устранить выявленные недостатки. Андрей Гиберт напомнил, что все избирательные участки должны быть обеспечены стационарными и ручными металлодетекторами. Также он попросил УМВД по ЯНАО при взаимодействии с территориальными комиссиями проверить транспортные средства и водителей, привлекаемых к работе комиссий, в том числе при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдалённых местностях.

Также он отметил, что после завершения регистрации кандидатов начнётся процесс изготовления избирательных бюллетеней. В этой связи помещения, где изготавливаются и хранятся бюллетени, должны быть взяты под соответствующую охрану.