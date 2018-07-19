В Пермском крае жительница Чердыни поблагодарила сотрудников полиции за оперативные действия

Жительница Чердыни записала видеобращение, в котором выразила слова благодарности сотрудникам территориального отдела полиции за то, что они в кратчайшие сроки нашли ее похищенное имущество.

В мае текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Чердынскому району от женщины поступило заявление о краже бензопилы из ее дома.

Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность подозреваемого и нашли похищенное имущество. В настоящее время бензопила возвращена законной владелице.