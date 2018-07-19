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В Пермском крае жительница Чердыни поблагодарила сотрудников полиции за оперативные действия
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В Пермском крае жительница Чердыни поблагодарила сотрудников полиции за оперативные действия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Жительница Чердыни записала видеобращение, в котором выразила слова благодарности сотрудникам территориального отдела полиции за то, что они в кратчайшие сроки нашли ее похищенное имущество.
В мае текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Чердынскому району от женщины поступило заявление о краже бензопилы из ее дома.
Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность подозреваемого и нашли похищенное имущество. В настоящее время бензопила возвращена законной владелице.
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