На набережной Комсомольска установят Сталина

Установить 12 бюстов полководцев времен Великой Отечественной войны, награжденных орденом «Победа», среди которых будет и Иосиф Сталин, планируется уже в конце этого года на набережной Комсомольска, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Выполнены памятники будут из бронзы, в масштабе 1:1,25 от натуральной величины, высотой в 2,5 метра. Стоимость каждого — полтора миллиона рублей.

— Великая Отечественная война — знаменательное событие для нашей страны. И народная память о ней — это огромная ценность для каждого из нас. Сегодня все чаще в СМИ внедряются искаженные факты военных лет, забываются герои войны, подрастающее поколение не осознает значимости этого события. Аллея Маршалов Победы, которая будут размещена на набережной, это дань памяти тем, кто привел страну к великой победе над фашизмом, — подчеркнул Олег Чурсин.

Стоять бюсты будут на аллее, идущей от мемориального комплекса набережной до монумента воинам-интернационалистам. В дальнейшем на набережной планируется размещение и других «тематических» аллей.