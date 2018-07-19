На набережной Комсомольска установят Сталина 

Установить 12 бюстов полководцев времен Великой Отечественной войны, награжденных орденом «Победа», среди которых будет и Иосиф Сталин, планируется уже в конце этого года на набережной Комсомольска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выполнены памятники будут из бронзы, в масштабе 1:1,25 от натуральной величины, высотой в 2,5 метра. Стоимость каждого — полтора миллиона рублей.
— С инициативой организовать такую аллею памяти на нас вышли ветераны Комсомольска-на-Амуре. Все будет сделано за счет краевого бюджета. Ваять полководцев будет молодой скульптор из Москвы Андрей Коробцов, автор памятника Ивану III в городе Калуге, памятника первопроходцам Курской магнитной аномалии в Губкине. Каждый постамент будет состоять из гранитного основания, бронзовой вставки, гранитной колонны, бронзовой таблички и собственно бюста маршала. Гранитные постаменты будут выполнены из полированного гранита Мансуровского месторождения в республике Башкортостан, — отметил директор КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амура» Олег Чурсин.
Помимо генералиссимуса, планируется установить памятники маршалам, награжденным орденом Победы: Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, Семёну Тимошенко, Родиону Малиновскому, Ивану Коневу, Фёдору Толбухину, Кириллу Мерецкову, Алексею Антонову, Александру Василевскому, Леониду Говорову.
— Великая Отечественная война — знаменательное событие для нашей страны. И народная память о ней — это огромная ценность для каждого из нас. Сегодня все чаще в СМИ внедряются искаженные факты военных лет, забываются герои войны, подрастающее поколение не осознает значимости этого события. Аллея Маршалов Победы, которая будут размещена на набережной, это дань памяти тем, кто привел страну к великой победе над фашизмом, — подчеркнул Олег Чурсин.
Стоять бюсты будут на аллее, идущей от мемориального комплекса набережной до монумента воинам-интернационалистам. В дальнейшем на набережной планируется размещение и других «тематических» аллей.