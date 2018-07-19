На набережной Комсомольска-на-Амуре планируют установить бюсты полководцев времён Великой Отечественной войны 

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
«Всё будет сделано за счёт краевого бюджета. Ваять полководцев будет молодой скульптор из Москвы Андрей Коробцов, автор памятника Ивану III в городе Калуге, памятника первопроходцам Курской магнитной аномалии в Губкине», — заявил директор КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амура» Олег Чурсин.
По его словам, народная память о Великой Отечественной войне — огромная ценность для каждого.
Как отметил Чурсин, аллея станет данью памяти тем, кто привёл страну к победе над фашизмом.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове появится сквер с памятником в честь 77-летней годовщины начала блокады Ленинграда.