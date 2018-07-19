На набережной Комсомольска-на-Амуре планируют установить бюсты полководцев времён Великой Отечественной войны

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

По его словам, народная память о Великой Отечественной войне — огромная ценность для каждого.

Как отметил Чурсин, аллея станет данью памяти тем, кто привёл страну к победе над фашизмом.