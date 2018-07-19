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На набережной Комсомольска-на-Амуре планируют установить бюсты полководцев времён Великой Отечественной войны
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На набережной Комсомольска-на-Амуре планируют установить бюсты полководцев времён Великой Отечественной войны 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
«Всё будет сделано за счёт краевого бюджета. Ваять полководцев будет молодой скульптор из Москвы Андрей Коробцов, автор памятника Ивану III в городе Калуге, памятника первопроходцам Курской магнитной аномалии в Губкине», — заявил директор КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амура» Олег Чурсин.
По его словам, народная память о Великой Отечественной войне — огромная ценность для каждого.
Как отметил Чурсин, аллея станет данью памяти тем, кто привёл страну к победе над фашизмом.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове появится сквер с памятником в честь 77-летней годовщины начала блокады Ленинграда.
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