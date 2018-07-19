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В Уфе пройдет ежегодная ярмарка ягода
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В Уфе пройдет ежегодная ярмарка ягода 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уже в эту субботу, 21 июля, республиканские фермерские хозяйства будут ждать уфимцев на ежегодной ярмарке ягод.
Ярмарка откроет свои двери с 10 утра
— Купить клубники, малины, земляники для домашних заготовок или просто порадовать себя дарами лета можно будет на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41) с 10 утра и четырех часов вчера, — рассказали в городской администрации.
К участию в ярмарке городские власти приглашают республиканские плодопитомники, фермерские хозяйства, собственников личных подворий и садоводов.
Кстати, на таких сельскохозяйственных ярмарках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий.
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