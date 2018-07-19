В Китае зарегистрирован 2,2-процентный спад урожая летних зерновых

Пекин, 19 июля / Синьхуа / — В 2018 году валовой сбор летнего урожая зерновых в Китае составил 138,72 млн тонн, что на 2,2 процента или 3,06 млн тонн меньше, чем в прошлом году, сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР /ГСУ/.

"В этом году урожай летних зерновых можно считать достаточно хорошим", — сказал статистик из ГСУ Хуан Цзяцай.

Как показывают данные, в 2018 году общая посевная площадь под летними зерновыми в Китае сократилась на 0,6 процента по сравнению с предыдущим годом до 26,7 млн гектаров, при этом средняя урожайность с каждого гектара снизилась на 1,6 процента.

Хуан Цзяцай сказал, что сокращение посевной площади под зерновыми культурами обусловлено активным продвижением структурной реформы в сфере предложения в сельском хозяйстве, благодаря которой увеличилась площадь под арахисом, овощами и другими техническими культурами.

Помимо этого, непогода прошлой осенью и зимой задержала посев пшеницы в некоторых районах страны, и большее число крестьян предпочли выращивать хлопок, а не пшеницу в связи с благоприятной ценовой политикой. Все это также стало причиной снижения посевной площади под летними зерновыми, добавил Хуан Цзяцай.

По его словам, падение средней урожайности главным образом объясняется плохими погодными условиями.