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Первые кадры новейшего вооружения опубликовало Минобороны РоссииПервые кадры нов
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Первые кадры новейшего вооружения опубликовало Минобороны РоссииПервые кадры нов 

Пятый канал 41 минуту назад
Министерство обороны опубликовало первые кадры новейших комплексов вооружения. Это гиперзвуковые крылатые ракеты неограниченной дальности. Перехватить их невозможно. Наши военные первыми в мире получили такое мощное оружие, способное надежно прикрыть российские границы. Кроме того, на вооружении — беспилотные подлодки, ракеты с ядерной энергоустановкой и даже боевые лазеры.
Итак, новейшие системы вооружения уже поступили в войска. В южном военном округе на дежурство заступила эскадрилья перехватчиков МиГ-31, оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Самолеты контролируют акваторию Каспийского моря. Во время тренировок совершено больше 350 вылетов, часть из них с дозаправками в воздухе. Это позволило увеличить продолжительность боевого дежурства. Кроме того, в войска поступили лазерные комплексы «Пересвет». То, что еще недавно можно было увидеть только в кино, теперь охраняет границы России.
Еще несколько систем обороны появится в самом ближайшем будущем. Завершена разработка ракетного комплекса «Авангард». Его основа — планирующий боевой блок. Боеголовка летит на гиперзвуковой скорости и может маневрировать. То есть, сбить ее практически невозможно. Предприятия уже приступили к серийному производству. Еще больше усилит оборону наших рубежей система «Посейдон» — морской комплекс, в основе которого — беспилотные аппараты. Их главное преимущество — практически стопроцентная неуязвимость. И в то же время система «Посейдон» позволяет успешно бороться с морскими ударными группами вероятного противника на любых направлениях.
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