Первые кадры новейшего вооружения опубликовало Минобороны РоссииПервые кадры нов

Министерство обороны опубликовало первые кадры новейших комплексов вооружения. Это гиперзвуковые крылатые ракеты неограниченной дальности. Перехватить их невозможно. Наши военные первыми в мире получили такое мощное оружие, способное надежно прикрыть российские границы. Кроме того, на вооружении — беспилотные подлодки, ракеты с ядерной энергоустановкой и даже боевые лазеры.

Итак, новейшие системы вооружения уже поступили в войска. В южном военном округе на дежурство заступила эскадрилья перехватчиков МиГ-31, оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Самолеты контролируют акваторию Каспийского моря. Во время тренировок совершено больше 350 вылетов, часть из них с дозаправками в воздухе. Это позволило увеличить продолжительность боевого дежурства. Кроме того, в войска поступили лазерные комплексы «Пересвет». То, что еще недавно можно было увидеть только в кино, теперь охраняет границы России

Еще несколько систем обороны появится в самом ближайшем будущем. Завершена разработка ракетного комплекса «Авангард». Его основа — планирующий боевой блок. Боеголовка летит на гиперзвуковой скорости и может маневрировать. То есть, сбить ее практически невозможно. Предприятия уже приступили к серийному производству. Еще больше усилит оборону наших рубежей система «Посейдон» — морской комплекс, в основе которого — беспилотные аппараты. Их главное преимущество — практически стопроцентная неуязвимость. И в то же время система «Посейдон» позволяет успешно бороться с морскими ударными группами вероятного противника на любых направлениях.