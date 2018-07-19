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Минобороны развернуло лазеры «Пересвет»
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Минобороны развернуло лазеры «Пересвет» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Минобороны России выложило на YouTube видео подготовки к работе боевого лазерного комплекса «Пересвет». В ролике, длящемся меньше минуты, продемонстрированы выезд из гаража автомобиля «Камаз», несущего прицеп, и движение в составе колонны в лесистой местности, а также работа экипажа машин.
«В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах — боевой лазерный комплекс», — сообщает военное ведомство.
В Минобороны отметили, что принятые на вооружение лазерные комплексы развернуты, а личный состав подразделений, получивших «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.
«Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению», — передает РИА Новости заявление начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майора Анатолия Нестечука.
О разработке боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».
Предназначение «Пересвета» официально не конкретизируется, однако считается, что такая лазерная система может применяться для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.
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