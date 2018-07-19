18 июля в ДК Дружба прошла очередная встреча с общественными советниками.

По сложившейся традиции в начале встречи заместитель Главы поселения Вороновское Тавлеев Александр Владимирович поздравил именинников, среди которых: Алла Васильевна Сигина, Александр Владимирович Уткин и Иван Викторович Чугунов. Поздравления, цветы и памятные подарки Александр Владимирович вручил каждому имениннику.

На встрече присутствовали и заместитель главного врача Вороновской больницы О. И. Клочков. Олег Иванович рассказал об основах здоровом образе жизни, направленным на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом, а также о пользе ходьбы

На все вопросы общественные советники получили подробные ответы.