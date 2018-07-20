Режим ЧС объявили в Приамурье из-за циклона

"Согласно прогнозам синоптиков, 21-22 июля по территории Приамурья пройдет циклон, который может принести сильные дожди и ливни с грозами, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с В связи с этим на заседании комиссии [по предупреждению и ликвидации ЧС] было предложено в качестве превентивной меры ввести на территории области режим ЧС на время прохождения циклона", — говорится в сообщении.

В Амурской области в режиме повышенной готовности находится группировка в составе более 2,6 тыс. человек, 888 единиц техники.

"Решение о снятии режима ЧС будет рассмотрено сразу после прохождения циклона", — отметили в пресс-службе.

Паводки в Приамурье

В ночь с 18 на 19 июля на территории Амурской области уже прошли сильные дожди — за шесть часов выпало до 200 мм осадков. Это привело к подтоплению 80 приусадебных участков и 29 жилых домов, в которых проживают 93 человека, были размыты и подтоплены 15 участков автомобильных дорог, четыре моста. В трех муниципалитетах был введен режим ЧС.

"Наиболее сложная ситуация складывается в селе Новокиевский Увал, где подтоплению подверглись 27 жилых домов, 62 приусадебных участка.

Спасатели приступили здесь к восстановительным работам и занимаются просушкой домов, уборкой подворий", — добавили в пресс-службе.