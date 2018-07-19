Шарапова и еще 5 победительниц US Open вошли в основную сетку турнира 

Мария Шарапова примет участие в Открытом чемпионате США по теннису US Open. Как сообщается на сайте турнира, в основную сетку вошли еще пять чемпионок, среди которых австралийка Саманта Стосур, сестры Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивен (все — США) и немка Анжелика Кербер.
В основной сетке также сыграют Симона Халеп, Элина Свитолина, Каролина Возняцки, Петра Квитова, Юлия Гергес, Каролин Гарсия и Елена Остапенко.
Россиянка Маргарита Гаспарян попала в основную сетку благодаря рейтингу «special ranking», для теннисисток, которые восстановились после травм. Последней из россиянок в основу попала Анна Блинкова.
Источник отмечает, что в заявочном листе также значатся Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Евгения Родина и Екатерина Александрова.