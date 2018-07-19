В Ростовской области изменится плата за горячую воду

Начиная с 1 октября в Ростовской области будет введен единый тариф на горячую воду. Плата начиная с этой даты будет рассчитываться с применением новых нормативов расхода тепловой энергии на подогрев исходя из 0,054-0,066 Гкал на 1 куб м. При этом будет учитываться. Есть ли в многоэтажке изолированные стояки, сушилки для полотенец, наружная сеть горячего водоснабжения.

Планируется, что новый норматив упростит начисление платы и не станет причиной увеличение сумм, которые абоненты отдал за жилищно-коммунальные услуги. Теперь от показателей общедомового прибора учета будет вычитаться объём тепловой энергии, затраченный на нагрев, а остальную энергию распределят как коммунальную плату по отоплению. Таким образом, уменьшится либо стоимость горячей воды, либо отопления.

Напомним, что с 2015 года в донском регионе действовал двухкомпонентный тариф на горячую воду. В него входила стоимость холодной воды и стоимость тепловой энергии, затраченной на нагрев.