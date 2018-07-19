В Оренбуржье разыскивают пропавшего мужчину из Татарстана

В Набережных Челнах без вести пропал житель Татарстана Карымов Вячеслав Анатольевич.

В областном УМВД сообщают, что 15 июня мужчина отправился в Тамбовскую область в село Мельгуны Мордовского района. После этого на связь с близкими он не выходил.

Особые приметы: среднее телосложение, на вид лет 40-45, рост в пределах 170-175 см, прямые темно-русые волосы, глаза светло-голубые. На животе татуировка в виде паутины.

В день пропажи мужчина был одет в темные шорты, серую футболку и сланцы.

Материалы проверки по факту исчезновения сейчас находятся в производстве следственного отдела Набережных Челнов. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, сотрудники УМВД просят позвонить по одному из номеров:

8 (8552)-37-98-86 8 (8552) 47-06-20 8 (4752)-79-91-65 8 (4752)-79-93-65 8 (4752)-79-93-65