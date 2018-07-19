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В Оренбуржье разыскивают пропавшего мужчину из Татарстана
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В Оренбуржье разыскивают пропавшего мужчину из Татарстана 

ProOren 20 минут назад
Фото: ProOren
В Набережных Челнах без вести пропал житель Татарстана Карымов Вячеслав Анатольевич.
В областном УМВД сообщают, что 15 июня мужчина отправился в Тамбовскую область в село Мельгуны Мордовского района. После этого на связь с близкими он не выходил.
Особые приметы: среднее телосложение, на вид лет 40-45, рост в пределах 170-175 см, прямые темно-русые волосы, глаза светло-голубые. На животе татуировка в виде паутины.
В день пропажи мужчина был одет в темные шорты, серую футболку и сланцы.
Материалы проверки по факту исчезновения сейчас находятся в производстве следственного отдела Набережных Челнов. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, сотрудники УМВД просят позвонить по одному из номеров:
8 (8552)-37-98-86  8 (8552) 47-06-20  8 (4752)-79-91-65  8 (4752)-79-93-65  8 (4752)-79-93-65
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