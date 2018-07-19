Из-за ливня в Самаре затопило улицу Красных Коммунаров

Улицу превратилась в канал

Ливень, который прошел в Самаре вечером и ночью 18 июля, натворил немало бед. Затопленными оказались несколько дорог. Например, улица Красных Коммунаров превратилась в настоящий канал.

Сложно передвигаться по дороге даже машинам

— На улице Красных Коммунаров скопилась вода, и стоять, по всей видимости, она будет еще долго. Затопило участок между Калинина и Ново-Вокзальной, — сообщил местный житель.

Теперь с последствиями проливного дождя предстоит разобраться городским коммунальным службам.

— Направим на место бригаду. Воду откачаем, — сообщили в муниципальном предприятии «Благоустройство».

Непогода впечатлила самарцев и своей зрелищностью. Перед ливнем над городом нависли буквально свинцовые тучи. Посмотрите подборку фотографий стихии из разных районов города.