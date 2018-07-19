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Из-за ливня в Самаре затопило улицу Красных Коммунаров
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Из-за ливня в Самаре затопило улицу Красных Коммунаров 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
Улицу превратилась в канал
Ливень, который прошел в Самаре вечером и ночью 18 июля, натворил немало бед. Затопленными оказались несколько дорог. Например, улица Красных Коммунаров превратилась в настоящий канал.
Сложно передвигаться по дороге даже машинам
— На улице Красных Коммунаров скопилась вода, и стоять, по всей видимости, она будет еще долго. Затопило участок между Калинина и Ново-Вокзальной, — сообщил местный житель.
Теперь с последствиями проливного дождя предстоит разобраться городским коммунальным службам.
— Направим на место бригаду. Воду откачаем, — сообщили в муниципальном предприятии «Благоустройство».
Непогода впечатлила самарцев и своей зрелищностью. Перед ливнем над городом нависли буквально свинцовые тучи. Посмотрите подборку фотографий стихии из разных районов города.
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