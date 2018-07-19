Российские ритейлеры требуют обложить НДС зарубежные онлайн-магазины 

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Традиционные ритейлеры вслед за онлайн-магазинами включились в борьбу за конкурентные преимущества. Они предлагают ввести для операторов трансграничной торговли НДС и напоминают о необходимости возобновления работы над механизмом таможенных пошлин для всех зарубежных посылок в зависимости от их веса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо участников рынка, направленного в Минпромпорг, Минфин, ФАС и ФНС.
Президент Finn Flare Ксения Рясова сообщила, что сейчас классические ритейлеры, занимающиеся пошивом одежды в странах Юго-Восточной Азии, суммарно выплачивают в бюджет 30% стоимости товара: 18% НДС и по 6% в качестве наложенных и накладных расходов. «Мы находимся в неконкурентных условиях, где зарубежные торговые площадки имеют значительное преимущество», — говорит она.
Поддерживает инициативу и президент Baon Илья Ярошенко. По его оценкам, за первые шесть месяцев 2018 года продажи в интернет-магазине компании увеличились в денежном выражении на 10%. «Если бы все участники рынка были в равных условиях, рост мог бы достигать и 20%, и 30%», — считает он.
Представитель Zenden Александр Милых тоже считает, что активный рост трансграничной интернет-торговли сказывается на бизнесе компании, но оценить влияние этого фактора он затруднился. По его словам, в Белоруссии пошлинами с апреля 2016 года облагаются посылки стоимостью от € 22, а в Польше иностранные интернет-магазины платят НДС с каждой покупки.
В ответ на это гендиректор eBay в России Илья Кретов указывает, что в Белоруссии после снижения лимита количество посылок и экспресс-грузов снизилось на 42%. «Для доставки товаров стали использоваться альтернативные схемы через страны с высокими лимитами беспошлинного ввоза», — объясняет он. В AliExpress выразили надежду, что любое решение властей будет учитывать интересы покупателей, в том числе региональных.
Ритейлеры не впервые поднимают вопрос о необходимости установления сборов для трансграничной торговли. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли предлагала свой проект поправок в законодательство, который включал НДС-регистрацию зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google.
В Минпромторге пояснили, что действующий порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов в России в € 1 тыс. действительно достаточно высок. Там напомнили, что по решению совета Евразийской экономической комиссии к 2020 году этот показатель поэтапно должен быть снижен до € 200.