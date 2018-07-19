В России идет подготовка к летным испытаниям новейшей ракеты «Буревестник»

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — рассказал он.

Перцев уточнил, что одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.

"Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — сообщил он.