Ещё
В России идет подготовка к летным испытаниям новейшей ракеты «Буревестник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России идет подготовка к летным испытаниям новейшей ракеты «Буревестник» 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», ведётся подготовка ее летных испытаний, сообщил журналистам главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев.
"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — рассказал он.
Перцев уточнил, что одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.
"Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — сообщил он.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине146
К санкциям против РФ подключились новые страны551
Российский певец покончил с собой185
Россиян предложили увольнять по новой статье76
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение