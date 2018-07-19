В Астрахани мужчина попал под следствие за дачу взятки сотруднику таможни 

Как сообщает РИА34, в августе и сентябре 2016 года 40-летний уроженец Махачкалы, действуя в интересах двух фирм, перечислил сотруднику Астраханской таможни 52 тысячи рублей. — Сумма предназначалась за беспрепятственный выпуск товаров через таможенную границу Таможенного союза без осуществления надлежащего таможенного контроля, — прокомментировал РИА34 следователь Астраханского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ Илья Полупанов. — Когда факт вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере». В Данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.