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В Астрахани мужчина попал под следствие за дачу взятки сотруднику таможни
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В Астрахани мужчина попал под следствие за дачу взятки сотруднику таможни 

ria34.ru 25 минут назад
Фото: ria34.ru
Как сообщает РИА34, в августе и сентябре 2016 года 40-летний уроженец Махачкалы, действуя в интересах двух фирм, перечислил сотруднику Астраханской таможни 52 тысячи рублей. — Сумма предназначалась за беспрепятственный выпуск товаров через таможенную границу Таможенного союза без осуществления надлежащего таможенного контроля, — прокомментировал РИА34 следователь Астраханского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ Илья Полупанов. — Когда факт вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере». В Данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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