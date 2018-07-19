Кто покушался на русских монархов 

Из всех монархов, правивших на Руси, чаще всего (7 раз) покушались на Александра II, в результате в марте 1881 года император скончался от тяжелых ранений, полученных после взрыва бомбы террористов. Однако и до XIX века русские правители подвергались подобным смертельным угрозам.
Однако это были покушения на жизнь, связанные с «переделом сфер влияния» (то бишь, банальная борьба за власть), опасность, как правило, исходила со стороны царского окружения. И часто злодеи убивали нежеланных правителей.
Выпили и убили
Из наиболее значимых фигур в отечественной истории, в период становления Руси погибших из-за покушения на жизнь, можно выделить канонизированного Русской Православной Церковью князя Андрея Боголюбского: Владимиро-суздальское княжество в его правление было сильнейшим и самым могущественным, именно оно впоследствии составило ядро современного российского государства.
Князь Андрей Боголюбский погиб от рук мятежных бояр в июне 1174 года. За год до покушения его воинству не удалось овладеть Киевом и Вышгородом. Это поражение обострило и без того сложные отношения князя с несколькими авторитетными боярами, среди которых были и родственники Боголюбского. В их рядах начал зреть заговор.
Ипатьевская летопись описывает покушение так: перед ночным нападением на князя мятежные бояре сначала крепко выпили для храбрости, а затем двинулись в княжеские покои. Заподозрив неладное, Боголюбский им не открыл, но злоумышленники выломали дверь. Князю нечем было защититься: подкупленный ключник предварительно спрятал меч своего хозяина.
Боголюбского закололи, и его труп долгое время лежал на улице. Сразу же после убийства княжеские хоромы подверглись разграблению. Отпели Андрея Боголюбского только на третий день после смерти.
Сын Бориса Годунова
Законный престолонаследник Федор II Борисович Годунов и его мать были убиты по приказу Лжедмитрия I в июне 1605 года. Этому предшествовала, выражаясь современным языком, жесткая кампания «черного пиара»: самозванцу удалось распустить слухи о том, что именно он легитимный правитель Руси, а Годунов — узурпатор. Чернь поверила и, штурмовав Кремль, низвергла Федора II c престола.
Царя с матерью и сестрой заточили в темницу и вскоре задушили, обставив покушение как самоубийство: по «официальной версии», объявленной народу, «узурпатор» вместе с матушкой отравились ядом. Лжедмитрий, похоже, не подозревал, что исторический бумеранг, запущенный им в истории с низложением и убийством Федора II, вернется: менее, чем через год первый русский царь-самозванец сам будет убит в результате покушения.
Снова боярский заговор
Смерть Лжедмитрий принял от рук своей же охраны — самозванца зарубили стрельцы. Разочарование от правления этого царя у московских бояр насупило очень быстро: «легитимный» монарх не соблюдал русские обряды и обычаи, напротив, начал подражать польской системе управления государством: по его указу боярская дума стала Сенатом, царь окружил себя польской стражей, одаривал презентами короля Польши.
В январе 1606 года костяк боярской «оппозиции» под руководством Василия Голицына, Василия Шуйского, Михаила Татищева и князя Куракина, а также казанских и коломенских митрополитов замыслили первое покушение на Лжедмитрия. Оно сорвалось, а «киллеров», группу стрельцов, растерзала толпа.
Удача улыбнулась заговорщикам спустя несколько месяцев, в мае того же года. Самозванца убили во время празднования его же свадьбы с полькой Мариной Мнишек. Предварительно была сменена охрана Лжедмитрия, вооружены единомышленники Шуйского и компании. Жених попытался было убежать от покушавшихся на него, но далеко не ушел — выпрыгнув из царских покоев, он был пойман и на месте зарублен стрельцами.
Лжедмитрия не оставили в покое даже после убийства — над его трупом всячески измывалась толпа, еще недавно боготворившая самозванца. После захоронения останков Лжедмитрия по Москве поползли слухи о «чудесах», якобы творящихся на его могиле. Тогда труп извлекли и после его сожжения, перемешав то, что осталось, с порохом, выстрелили в сторону польской границы.
Козни сестрицы против братца
В истории русский самодержцев не так уж много случаев неудавшихся покушений на монархов. Один из них — нереализованный замысел убийства молодого царя (он на тот момент еще не замыслил сделать себя императором) Петра I.
Летом 1689 года 17-летний Петр узнал, что в царском окружении готовится заговор с целью убить его. Мутила воду сестра Софья, которой не давал покоя статус брата — она тоже была не прочь немного поуправлять государством. Нашелся «стрелочник», человек дворянского рода Иван Циклер — якобы именно ему, «незаслуженно лишенному монаршего внимания», принадлежала идея запалить царские хоромы и под шумок расправиться с Петром I.
Циклера вместе с предполагаемыми сообщниками арестовали и вскоре обезглавили. Однако всем было понятно, кто на самом деле стоял за этим заговором.
Еще один задушенный
Российского императора Павла I также убили заговорщики, пытавшиеся уговорить его отречься от престола. Это случилось в марте 1801 года, в нападении на Павла участвовало несколько офицеров Изюминского, Семеновского, Кавалергардского и Преображенского полков. Считается, что императора душили шарфом и добили ударами по голове тяжелой табакеркой.
Той же зловещей ночью трон занял сын Павла Александр I, незамедлительно принявшийся проводить проанглийскую политику (по одной из версий, Павла и убили из-за того, что он не хотел считаться с претензиями Великобритании на мировое господство).