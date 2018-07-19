Теплица и мастерские. В Тарко-Сале школьникам будет чем заняться

В Тарко-Сале продолжают строительство нового здания школы-интерната, получить разрешение на ввод учебного корпуса планируют во второй половине 2019 года.

Сейчас готовность объекта составляет 70%. Здесь работают 60 специалистов и три единицы техники, за лето планируют полностью закончить работы по внутренней отделке манежа и теплицы, а также благоустроить прилегающую территорию школы-интерната. Одновременно строители занимаются чистовой отделкой стен и потолков в здании учебного корпуса: на втором и третьем этажах работа почти завершена, на первом — выполнено более половины. Готовность фронта работ по внутренней отделке превышает 60% от общего объема. Также идёт монтаж внутренних и наружных видеокамер, установка противопожарных датчиков и светильников.

Корпус школы-интерната — это трехэтажное строение сложной конфигурации общей площадью 14 тыс. м², предназначенное для обучения 450 учащихся. На территории будет теплица и крытый манеж для физкультурных занятий в холодное время года. На первом этаже разместятся мастерские по деревообработке и металлообработке, хореографический зал и кабинет корригирующей гимнастики, актовый зал с подсобными помещениями, блок медицинских помещений. Спортивный зал — в пристройке на первом этаже. В спортблоке запроектирован и тренажерный зал, а для младших школьников помещения выделены в отдельный непроходной блок с учебными кабинетами, отдельными санузлами и рекреациями. Учебные классы и лаборантские для учеников среднего и старшего звена размещены в основной части здания. На третьем этаже в центральной части будут располагаться библиотека и конференц-зал, краеведческий и этнографический музеи.