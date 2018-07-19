Средний Урал за месяц посетили более 220 тысяч человек

С 14 июня Свердловскую область посетили более 220 тысяч человек. Среди гостей региона были 70 тысяч иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу, более 50 тысяч участников IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, а также 100 тысяч приехавших на Царские дни. Среди последних был патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Цифры были озвучены на заседании регионального правительства 19 июля, передает "Уралинформбюро" Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто был задействован при организации матчей мундиаля, ИННОПРОМа и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, а также Царских дней. "По насыщенности событиями, визитам высоких гостей, количеству иностранных и деловых делегаций, болельщиков и паломников, по тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и Свердловской области в течение последнего месяца — это был, безусловно, рекордный период. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто занимался организацией и подготовкой мероприятий, приемом гостей, транспортом и питанием, организацией безопасности и информационным сопровождением", — отметил он. Проведение этих мероприятий на высоком уровне позволило укрепить репутацию Свердловской области и продемонстрировать новый облик и новые возможности региона.