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Фестиваль «Многонациональная Россия» пройдет в Москве 4 августа
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Фестиваль «Многонациональная Россия» пройдет в Москве 4 августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Пушкинской площади в столице 4 августа пройдет фестиваль «Многонациональная Россия», для жителей и гостей города выступят звезды эстрады, откроются творческие мастерские, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей РФ.
«Наш фестиваль «Многонациональная Россия» стал настоящим праздником дружбы, объединяющим всех жителей нашей огромной страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Мы хотим, чтобы в этот день каждый мог прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей великой России, окунуться в мир красок, творчества, этнических музыки и танцев», — сказа руководитель ФАДН России Игорь Баринов.
В течение всего дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, откроются творческие мастерские.
«В 10:00 на Пушкинской площади начнет работу фестивальный городок. В специальных шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней — всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и гончарный круг для создания шедевров из керамики. Здесь же всех желающих научат мастерить тряпичных кукол, в которые играли еще наши прабабушки. Также всех гостей ждут музыкальные флешмобы, национальные игры, конкурсы и забавы», — добавляется в сообщении.
Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием популярных национальных коллективов и исполнителей, который начнется в 14:00. В концертной программе примут участие как известные исполнители и коллективы, так и восходящие звезды эстрады.
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