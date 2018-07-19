Женщина с косой нежно берет Донбасс за горло

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко всё меньше использует в своих речах антироссийскую воинственную риторику. На это обращают внимание «Известия» . «В 2014 году партия Тимошенко была едва ли не самой воинствующей: кандидаты через одного ходили в камуфляже (потом, по инерции, ещё два года так сидели в сессионном зале). А сама лидер партии обсуждала со старым другом Нестором Шуфричем, как она хочет »…взять оружие в руки и идти на Донбасс, чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля», — напоминает издание.

Но вот теперь спустя четыре года в беседе с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Уэссом Митчеллом она доказывает, что никто, кроме неё, не сможет помирить Донбасс с Украиной . Ещё в 2017 году Тимошенко решительно требовала ввести в Донбассе военное положение. Сегодня, спустя год с небольшим, она обвиняет Петра Порошенко в планах ввести там военное положение.

Примечательно, что в новой партийной программе «Батькивщина» «Новый курс» старательно обходится тема конфликта в Донбассе, и даже в проморолике программы нет ни одного военного.

На сегодня Юлия Тимошенко является самым рейтинговым из всех кандидатов на пост будущего президента Украины. Так что же заставляет её проявлять умеренное миролюбие в отношении Донбасса?

— Я думаю, что если говорить конкретно о Донбассе, Юлия Тимошенко сейчас не думает о нём, — говорит член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько . — Она начнёт думать о том, что делать с ДНР и ЛНР тогда, когда получит власть. И это её основная задача. Поэтому она и пытается выделиться на фоне своего основного соперника на будущих президентских выборах — Петра Порошенко. При этом Тимошенко политик очень осторожный, прекрасно разбирающийся в украинской электоральной специфике. Она осознаёт ряд своих преимуществ перед действующим президентом. В частности, то, что она лично не несёт ответственности за падение уровня жизни населения на Украине, за фактическое разрушение социального государства после майдана. Просто потому, что её не пустили к власти после свержения Януковича. Тогда ключевые посты заняли совсем другие политики.

При этом Тимошенко хорошо уловила, что украинское общество всё больше устаёт от войны и от накачивания антироссийскими настроениями. И сейчас самое время политику переходить от популизма националистического к популизму социальному.

И вот как раз в рамках социального популизма она пытается очень осторожно приблизиться к своей цели — президентскому креслу.

«СП»: — А это реально в её положении?

— Конечно, ей это будет крайне непросто сделать. При всём том, что Порошенко сейчас имеет крайне низкий рейтинг и крайне высокий антирейтинг, он обладает административным ресурсом и за время своего президентства сумел выстроить свою вертикаль власти, он контролирует медиа и финансовую сферу. Он может просто сфальсифицировать выборы, устроить скандал и под его предлогом снять наиболее опасных конкурентов с предвыборной гонки, ввести военное положение и так далее. Поэтому многие эксперты считают, что Порошенко имеет шансы удержаться на своём президентском посту, можно вспомнить похожую ситуацию с переизбранием первого президента России Бориса Ельцина . Ведь он тоже перед самыми выборами имел мизерный рейтинг, но очень быстро его накачали СМИ. Тем не менее, до сих пор Тимошенко остаётся фаворитом предстоящих президентских выборов. Кстати, Юлия Тимошенко от антироссийской риторики не отказывается, просто она не акцентирует её, пытаясь сохранить симпатии как антироссийски настроенных избирателей, так и пророссийски настроенных. Она уже не раз заявляла, что будет добиваться вступления Украины в НАТО , поскольку по её мнению, только это может обеспечить безопасность «незалежной».

«СП»: — Кстати, именно украинские социологические опросы показывают, что число сторонников и противников вступления страны в НАТО примерно одинаково, несмотря на 4 года промывания мозгов, а также уменьшения числа пророссийских избирателей после ухода Крыма и Донбасса. Можно ли говорить, что антироссийская пропаганда не достигает своих целей и как раз Тимошенко это хорошо понимает?

— На Украине с самого начала возникновения концепции независимого украинского государства были люди, которые стремились на Запад, и были те, кто стремился к воссоединению с Россией. Вообще Украина напоминает слоёный пирог, где взгляды людей на разных территориях сильно отличаются. Например, и Львов , и Ужгород — Западная Украина. Однако ментальные отличия между жителями этих областей велики. Сглаживались эти противоречия только в период, когда Украина существовала в рамках единого с Россией и Белоруссией государства. Как и раньше жители Галиции стремятся на Запад, под крыло НАТО. А вот жители областей, которые входили в историческую Новороссию, и отчасти жители Центральной Украины, были бы рады сближению с Россией.

Мы сейчас не имеем возможностей проводить социологические опросы, чтобы понять, пройдён ли пик антироссийских настроений на Украине, растёт ли понимание, что без России поднимать экономику будет крайне сложно или невозможно.

На протесты людей в Киеве и других украинских городах могут толкнуть только попытки олигархической власти демонтировать остатки социального государства и откровенное обнищание широких масс населения. Люди вынуждены уезжать на заработки и на постоянное место жительства в Европу и в Россию. Приезжая в Россию, они видят, что почти всё, что в украинских СМИ сообщается о нашей стране — полуправда или ложь. Именно поэтому представители украинского истеблишмента пытаются ограничить общение на простом человеческом уровне россиян и украинцев, ведут разговоры о введении визового режима. Однако такая мера только усилит социальную напряжённость на Украине. Тимошенко осторожно пытается использовать эти настроения.

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