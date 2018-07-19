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Свердловчане с ОВЗ завершили международную экспедицию на катамаранах
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Свердловчане с ОВЗ завершили международную экспедицию на катамаранах 

Информационный портал Свердловской области 28 минут назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Команда свердловчан, в состав которой входят и люди с ограниченными возможностями здоровья, завершила экспедицию на катамаранах — Международную гуманитарную миссию «Паруса духа». Общая протяженность маршрута инклюзивной группы составила 2 тысячи морских миль.
«В этом году экспедиция прошла под лозунгом «Преобразуя мир через социальные инновации». Она, как и многие другие наши проекты, была посвящена сразу нескольким предстоящим крупным мероприятиям: Первому Международному Конгрессу людей, преодолевающих зависимость, III Российскому Конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья, а также заявке Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Это уже пятнадцатый этап гуманитарной миссии «Паруса духа», — рассказал руководитель организации «Белая трость» Олег Колпащиков, который является идейным вдохновителем мероприятия.
За штурвал в разное время становились даже люди с ОВЗ — незрячие и колясочники. Вместе с другими участниками экспедиции они учились дайвингу и общались с инвалидами из других стран.
В этом году команда стартовала из Риги. Там к свердловчанам присоединились представители иностранных государств. Как писал Олег Колпащиков в своем онлайн-дневнике, уже в первые дни команда столкнулась с трудностями, но экипаж был спокоен и легко их преодолевал.
«Ночью, около четырех, в светлую ночь, теплую погоду на небольшом ветре вдруг разболтался такелаж. Из-за этого раскачалась мачта, ее пришлось снять. Я был в правом корпусе — готовил чай. На борту были Влада и Миша, двое незрячих молодых людей из Риги, еще один незрячий я и 8 зрячих. У Влады Хмелевской — первый переход, у Миши Олехова — второй. Много смеются, обсуждаем проекты, пьем чай», — писал Олег Колпащиков в одной из первых заметок.
Как рассказал идейный вдохновитель экспедиции, «проект „Паруса духа“ позволяет быстро и качественно людям с инвалидностью и представителям других социальных групп понять, почувствовать свои особые таланты и способности, начать их реализовывать, увидеть, что они очень хорошо влияют на других людей, и происходит это буквально за короткое время».
В рамках экспедиции команда посетила Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и завершила этап в России, в Калининграде. Во многих странах свердловчане провели инклюзивные регаты, практические и теоретические занятия по управлению парусным судном, соревнования по парусному спорту, различные инклюзивные творческие мастерские, перфомансы и инклюзивные концерты. Кроме этого, проходили встречи с представителями инклюзивных молодёжных организаций и русскоязычных общин, государственными и общественными деятелями.
Международная гуманитарная миссия «Паруса духа» создана для развития международного инклюзивного взаимодействия, адаптации людей с ограниченными возможностями в различных сферах жизни. В состав экспедиции входят люди с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России и других стран. Цель участников — создание международных инклюзивных сообществ, поэтому мероприятия гуманитарной миссии «Паруса духа» традиционно сопровождаются активной социальной деятельностью. В следующий раз активисты хотят добраться по волнам до Африки.
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