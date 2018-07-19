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Дубровский обсудил проблемы челябинских дольщиков с депутатом Госдумы
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Дубровский обсудил проблемы челябинских дольщиков с депутатом Госдумы 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с депутатом Государственной думы, заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрием Вяткиным. Центральной темой для обсуждения стали изменения в российском законодательстве о долевом строительстве.
Глава Южного Урала отметил, что тема «долевки» актуальна для региона. В Челябинской области обанкротились и прекратили свою деятельность несколько крупных строительных компаний. Число обманутых дольщиков оценивается в несколько тысяч.
«Важно на законодательном уровне защитить граждан, участвующих в долевом строительстве от недобросовестных застройщиков, чтобы подобные ситуации не повторялись», — прокомментировал Борис Дубровский.
Дмитрий Вяткин рассказал, что Госдума приняла закон, который устанавливает совершенно новые правила организации долевого строительства в России. Теперь деньги, которые компания-застройщик собирает с жителей, будут аккумулироваться на специальном счете в банке. Тратить их фирма сможет только на возведение зданий, непрофильные расходы будут жестко ограничиваются.
Кроме того, предусмотрено создание специального фонда, в который будут поступать отчисления от строительных компаний. Деньги оттуда пойдут на выплату компенсаций пострадавшим дольщикам (в случае банкротства фирмы-застройщика).
Фото: gubernator74.ru
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