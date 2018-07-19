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Летающий автомобиль Terrafugia начнут продавать в 2019-м
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Летающий автомобиль Terrafugia начнут продавать в 2019-м 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Transition — летающий автомобиль со складными крыльями от компании Terrafugia — поступит в продажу к следующему году. Эта модель способна ездить как по обычным автотрассам в качестве гибридного электрокара, так и, расправив крылья, летать со скоростью до 160 км/ч.
Его авиационный двигатель Rotax расходует около 23 литров в час. Топлива хватит примерно на 650 км полета. Максимальная высота подъема — 3 км, пишет CNET. В сравнении с предыдущими версиями авиамобиля, конструкторы Terrafugia улучшили салон, добавили функцию ускорения в авиарежиме и полноценную парашютную систему.
Terrafugia, основанная выпускниками факультетов аэронавтики и менеджмента Массачусетского технологического института (MIT) в 2006 году, ранее планировала начать продажи своих первых аэрокаров Transition еще 2015-м по цене около 280 тысяч долларов. Тем не менее, компания несколько раз откладывала запуск машин в производство. Сколько будут стоить и как много будет произведено моделей в 2019-м, не уточняется.
Как говорят разработчики, Transition соответствует всем требованиям Федерального агентства по гражданской авиации (FAA) и Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США, предъявляемым, в частности, к аварийно-спасательному оборудованию.
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Увидеть Terrafugia Transition вживую смогут посетители международного авиасалона EAA AirVenture. Шоу пройдет в Ошкоше, штат Висконсин, с 23 по 29 июля.
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