Ещё
Сибирский такси-сервис inDriver перенес штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирский такси-сервис inDriver перенес штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк 

RB.ru 30 минут назад
В США переедет управленческий персонал, при этом основной штат сотрудников останется в России: в Якутске и Москве. Томский пояснил, что перенос штаб-квартиры нужен для выхода на рынок США и Канады.
InDriver предлагает клиентам и водителям самостоятельно договариваться о параметрах поездки, в том числе о цене. В сервисе считают, что это защищает пользователей от ценовых манипуляций и «диктата агрегаторов такси». В 2017 году InDriver входил в топ-10 крупнейших приложений заказа такси в России по оценкам UBS.
Сервис работает в 120 городах России и СНГ, включая Москву и Санкт-Петербург. С весны 2018 года InDriver начал выходить на международные рынки и уже запустился в Мексике, Перу, Колумбию, Чили, Гватемале и Сальвадоре.
Теперь компания намерена выйти в США и Канаду. Дата старта в США пока не определена, однако сервис уже получил необходимую для работы лицензию.
Томский объяснил, что развитие за рубежом нужно для того, чтобы сделать «одну из самых ярких историй»: выйти в крупнейшие мегаполисы мира, достичь высоких показателей и капитализации бизнеса. По его мнению, это возможно только при международном развитии.
RB.ru: последние новости
Названы 15 самых креативных городов России «Как я провалил собеседование в Google» Rolls-Royce приступила к созданию роботараканов с камерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине124
К санкциям против РФ подключились новые страны537
Российский певец покончил с собой183
Россиян предложили увольнять по новой статье60
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение