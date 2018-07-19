Сибирский такси-сервис inDriver перенес штаб-квартиру из Якутска в Нью-Йорк

США переедет управленческий персонал, при этом основной штат сотрудников останется в России : в Якутске Москве . Томский пояснил, что перенос штаб-квартиры нужен для выхода на рынок США и Канады

InDriver предлагает клиентам и водителям самостоятельно договариваться о параметрах поездки, в том числе о цене. В сервисе считают, что это защищает пользователей от ценовых манипуляций и «диктата агрегаторов такси». В 2017 году InDriver входил в топ-10 крупнейших приложений заказа такси в России по оценкам UBS.

Перу, Колумбию, Чили, Сервис работает в 120 городах России и СНГ, включая Москву и Санкт-Петербург . С весны 2018 года InDriver начал выходить на международные рынки и уже запустился в Мексике Гватемале и Сальвадоре.

Теперь компания намерена выйти в США и Канаду. Дата старта в США пока не определена, однако сервис уже получил необходимую для работы лицензию.

Томский объяснил, что развитие за рубежом нужно для того, чтобы сделать «одну из самых ярких историй»: выйти в крупнейшие мегаполисы мира, достичь высоких показателей и капитализации бизнеса. По его мнению, это возможно только при международном развитии.