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Перевозчики смогут без предупреждения повышать тарифы на проезд
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Перевозчики смогут без предупреждения повышать тарифы на проезд 

САРАТОВ24 28 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Перевозчики Саратова не должны за полгода оповещать жителей о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Вчера новый документ подписал глава областного центра Михаил Исаев.
"Внести изменение в постановление администрации Саратова от 15 августа 2017 «Об установлении требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования „Город Саратов“ по нерегулируемым тарифам», приостановив действие пункта 2.8 приложения к постановлению до 1 января 2019 года", — говорится в постановлении под номером 1539.
Отметим, около года назад за подписью мэра Валерия Сараева был опубликован другой документ, в котором говорилось, что «в случае принятия решения об изменении стоимости проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования „Город Саратов“ по нерегулируемым тарифам не менее чем за 180 дней до даты изменения тарифа письменно уведомить комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, разместить информацию о предстоящем изменении тарифа в салонах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок».
Напомним, сегодня в гордуме депутаты должны обсудить вопрос о подорожании проезда в трамваях и троллейбусах до 23 рублей при оплате наличными, или 21 рубля при оплате картой. Ранее депутаты одобрили проект решения о повышении платы за проезд в электротранспорте.
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