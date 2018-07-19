РФ готовится к испытаниям крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Россия готовится провести летные испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая может лететь на неограниченную дальность.

Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что «в настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке».