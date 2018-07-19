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РФ готовится к испытаниям крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
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РФ готовится к испытаниям крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия готовится провести летные испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая может лететь на неограниченную дальность.
Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — сказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что «в настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке».
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